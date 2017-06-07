Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Генпрокуратура відкриє кримінальне провадження щодо Вілкула

За час літніх канікул парламенту ГПУ підготує подання про зняття недоторканності
Генеральна прокуратура має намір відкрити кримінальне провадження проти співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександра Вілкула за підозрою в несплаті податків.
Генпрокуратура відкриє кримінальне провадження щодо Вілкула Фото:0564.ua

Державна фіскальна служба провела позачергову податкову перевірку і виявила факт ухилення депутата від сплати податків.

"Найближчими днями, відразу після отримання документів з управління ДФС у Дніпропетровській області, ми зареєструємо провадження і після цього за час літніх канікул парламенту підготуємо подання (на зняття депутатської недоторканності)", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує LB.ua.

Він зазначив, що в цій ситуації немає політичної ангажованості.

Нагадаємо, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2017 18:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.