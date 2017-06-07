Генпрокуратура відкриє кримінальне провадження щодо Вілкула

За час літніх канікул парламенту ГПУ підготує подання про зняття недоторканності

Генеральна прокуратура має намір відкрити кримінальне провадження проти співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександра Вілкула за підозрою в несплаті податків.

Державна фіскальна служба провела позачергову податкову перевірку і виявила факт ухилення депутата від сплати податків.

"Найближчими днями, відразу після отримання документів з управління ДФС у Дніпропетровській області, ми зареєструємо провадження і після цього за час літніх канікул парламенту підготуємо подання (на зняття депутатської недоторканності)", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує LB.ua.

Він зазначив, що в цій ситуації немає політичної ангажованості.

Нагадаємо, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.