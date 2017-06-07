ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура має намір відкрити кримінальне провадження проти співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександра Вілкула за підозрою в несплаті податків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура відкриє кримінальне провадження щодо Вілкула
За час літніх канікул парламенту ГПУ підготує подання про зняття недоторканності
Фото:0564.ua
Державна фіскальна служба провела позачергову податкову перевірку і виявила факт ухилення депутата від сплати податків.
"Найближчими днями, відразу після отримання документів з управління ДФС у Дніпропетровській області, ми зареєструємо провадження і після цього за час літніх канікул парламенту підготуємо подання (на зняття депутатської недоторканності)", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує LB.ua.
Він зазначив, що в цій ситуації немає політичної ангажованості.
Нагадаємо, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на суму 19,6 млн. грн.
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