Греки протестують проти роботи магазинів у неділю, – ФОТО
Про це повідомляє Deutsche Welle.
7 травня центром Афін пройшли протести проти намірів уряду збільшити кількість робочих годин торговельних закладів у неділю. Відповідних заходів вимагають кредитори країни.
Протести були організовані профспілками та комуністичними групами, а також представниками малого та середнього бізнесу.
Учасники акції несли транспаранти з гаслом "Ні роботі у неділю".
Профспілки закликають до добового страйку 17 травня.
Фото: twitter.com/savvaskarma
Наразі магазини мають відкриватися кожної першої неділі місяця – така зміна була введена три роки тому на вимогу Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, яким заборгувала Греція.
Відповідні зміни збільшать кількість робочих для торгівлі неділь з 12 до 30 на рік.
Це має допомогти країні отримати новий транш позики.
Фото: twitter.com/savvaskarma
Економіка країни й досі оговтується від боргової кризи 2010 року та тривалої шестирічної рецесії.
Нагадаємо, у Варшаві десятки тисяч людей вийшли на "Марш свободи", щоб висловити свою незгоду з діями уряду.
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