Греки протестують проти роботи магазинів у неділю, – ФОТО

Сотні людей в Афінах вимагають скасувати реформу, за якою уряд планує стимулювати економіку, збільшивши кількість робочих днів для торговельних закладів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

7 травня центром Афін пройшли протести проти намірів уряду збільшити кількість робочих годин торговельних закладів у неділю. Відповідних заходів вимагають кредитори країни.

Протести були організовані профспілками та комуністичними групами, а також представниками малого та середнього бізнесу.

Учасники акції несли транспаранти з гаслом "Ні роботі у неділю".

Профспілки закликають до добового страйку 17 травня.



Фото: twitter.com/savvaskarma

Наразі магазини мають відкриватися кожної першої неділі місяця – така зміна була введена три роки тому на вимогу Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, яким заборгувала Греція.

Відповідні зміни збільшать кількість робочих для торгівлі неділь з 12 до 30 на рік.

Це має допомогти країні отримати новий транш позики.



Фото: twitter.com/savvaskarma

Економіка країни й досі оговтується від боргової кризи 2010 року та тривалої шестирічної рецесії.

Нагадаємо, у Варшаві десятки тисяч людей вийшли на "Марш свободи", щоб висловити свою незгоду з діями уряду.