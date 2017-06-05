Десятки тисяч поляків беруть участь в антиурядовому протесті у Варшаві
Організатором маршу виступила найбільша опозиційна партія "Громадянська платформа". В акції також приймають участь і інші опозиційні сили.
О 13.30 натовп вирушив з площі Банкової в напрямку площі Конституції, скандуючи "Руки геть від самоврядування" і "Тут є Польща". Перед початком ходи перед демонстрантами виступили лідери опозиції, - повідомляє TVN 24.
Czoło pochodu doszło do Pl. Konstytucji. Szacowana liczba uczestników marszu: 70 000 osób #MarszWolności— Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 6 мая 2017 г.
За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь 70 тисяч людей. Втім, поліція наводить значно меншу цифру – 9 тисяч осіб.
Фото:TVN
Учасники акції прийшли на марш з прапорами Польщі і Євросоюзу, транспарантами, табличками з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. Крім того, багато учасників тримають в руках сині повітряні кульки – головний атрибут "Маршу свободи".
Очікується, що акція завершиться о 18.00 концертом. Опозиція розраховує на участь щонайменше 100 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше співробітники польських правоохоронних органів жорсотко покалічили протестуючих проти маршу ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny, що відбувся 29 квітня у Варшаві.
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