Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Десятки тисяч поляків беруть участь в антиурядовому протесті у Варшаві

У протестах беруть участь 70 тисяч людей
У Варшаві десятки тисяч людей вийшли на "Марш свободи", щоб висловити свою незгоду з діями уряду.
Десятки тисяч поляків беруть участь в антиурядовому протесті у Варшаві Фото: TVN

Організатором маршу виступила найбільша опозиційна партія "Громадянська платформа". В акції також приймають участь і інші опозиційні сили.

О 13.30 натовп вирушив з площі Банкової в напрямку площі Конституції, скандуючи "Руки геть від самоврядування" і "Тут є Польща". Перед початком ходи перед демонстрантами виступили лідери опозиції, - повідомляє TVN 24.

 

За даними речника мерії Варшави, у протестах беруть участь  70 тисяч людей. Втім, поліція наводить значно меншу цифру – 9 тисяч осіб.

Фото:TVN 

Учасники акції прийшли на марш з прапорами Польщі і Євросоюзу, транспарантами, табличками з гаслами, символікою профспілок, політичних партій і неурядових організацій. Крім того, багато учасників тримають в руках сині повітряні кульки – головний атрибут "Маршу свободи".

Очікується, що акція завершиться о 18.00 концертом. Опозиція розраховує на участь щонайменше 100 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше співробітники польських правоохоронних органів жорсотко покалічили протестуючих проти маршу ультраправої організації Obóz Narodowo-Radykalny, що відбувся 29 квітня у Варшаві.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2017 17:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.