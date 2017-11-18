У двох містах Греції сталися масові заворушення: є постраждалі

У двох грецьких містах у п'ятницю, 17 листопада, спалахнули масові заворушення у річницю повстання студентів проти військової диктатури.

Масові заворушення сталися в двох великих грецьких містах - Афінах і Салоніках. Відзначається, що в столиці Греції декілька сотень молодих людей напередодні вийшли на марш пам'яті жертв студентського повстання, атакувавши поліцейських, які патрулювали місто, повідомляє Protothema.gr.

Щодо протестувальників поліція змушена була застосувати сльозогінний газ. Зіткнення учасників маршу з поліцією сталися також у Салоніках.



Всі фото: protothema.gr

Як стверджують у поліції, в результаті масових заворушень постраждали двоє цивільних осіб. Вони були госпіталізовані.

Повстання студентів Політехнічного інституту в Афінах проти правої військової диктатури "Чорних полковників" відбулося 14-17 листопада 1973 року. Урядові сили штурмом зайняли будівлю університету і силою придушили протестний рух. У результаті силового розгону загинули 24 людини, ще близько тисячі було поранено.

Нагадаємо, що в центрі Афін пройшла демонстрація школярів, спрямована проти запланованих скорочень у секторі державного утворення.