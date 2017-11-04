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Гройсман каже, що не балотуватиметься на пост президента у 2019 році, - ВІДЕО

Гройсман наголосив, що хоче на посаді прем'єра змінити ситуацію в країні
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде балотуватися на пост президента в 2019 році.
Гройсман каже, що не балотуватиметься на пост президента у 2019 році, - ВІДЕО Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

"У мене є сенсаційне повідомлення. У 2019 році я буду брати участь в президентських виборах, як всі громадяни України прийду і проголосую за кандидата в президенти. Ніяких інших намірів у мене немає. Я про це говорив і сьогодні хочу підкреслити, у мене є наміри зовсім інші. Я хочу, використовуючи сьогодні можливості, як інструмент посаду прем'єр-міністра і уряду, змінити ситуацію в країні. Це я дуже хочу зробити", - заявив він на прес-конференції за підсумками року роботи Кабміну.

Нагадаємо, що чергові вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року.

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