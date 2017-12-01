Гройсман назвав пріоритетну для ремонту трасу в 2017 році
Про це Володимир Гройсман заявив під час наради з питань утримання автомобільних доріг, передає прес-служба уряду.
"Зараз нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт по ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. До 1 квітня ми повинні бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі, -все має бути готове", - сказав Гройсман.
За словами прем'єра, одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.
Нагадаємо, державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: