Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гройсман назвав пріоритетну для ремонту трасу в 2017 році

Гройсман пояснив, яку дорогу треба відремонтувати в 2017 перш за все
Одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.
Гройсман назвав пріоритетну для ремонту трасу в 2017 році Фото: dt.ua

Про це Володимир Гройсман заявив під час наради з питань утримання автомобільних доріг, передає прес-служба уряду.

"Зараз нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт по ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. До 1 квітня ми повинні бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі, -все має бути готове", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.

Нагадаємо, державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2017 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat