Гройсман назвав пріоритетну для ремонту трасу в 2017 році

Гройсман пояснив, яку дорогу треба відремонтувати в 2017 перш за все

Одним із пріоритетних проектів для ремонту автомобільних доріг у 2017 році стане автотраса, що з'єднує Львів і Одесу.

Про це Володимир Гройсман заявив під час наради з питань утримання автомобільних доріг, передає прес-служба уряду.

"Зараз нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт по ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. До 1 квітня ми повинні бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі, -все має бути готове", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане магістраль Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.

Нагадаємо, державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази.