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Гройсман обговорив з Моравєцьким питання двосторонньої співпраці

Також він подякував польському уряду за підтримку у протидії "Північному потоку-2"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Матеушем Моравєцьким, під час якої було обговорено ключові питання двосторонньої взаємодії.
Гройсман обговорив з Моравєцьким питання двосторонньої співпраці Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Обговорювалися питання посилення співпраці в економічній сфері та пошук шляхів вирішення існуючих проблем.

"Подякував польському уряду за тверду підтримку України у справі протидії реалізації російського енергетичного проекту "Північний потік-2". Запросив свого колегу відвідати Україну і продовжувати тісний міжурядовий діалог", - написав Гройсман у Facebook.

Також Гройсман повідомив, що привітав Моравецького з великодніми святами, які в Польщі будуть святкуватися вже найближчої неділі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

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28 03 2018 21:18
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