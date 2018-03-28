Гройсман обговорив з Моравєцьким питання двосторонньої співпраці

Також він подякував польському уряду за підтримку у протидії "Північному потоку-2"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Матеушем Моравєцьким, під час якої було обговорено ключові питання двосторонньої взаємодії.

Обговорювалися питання посилення співпраці в економічній сфері та пошук шляхів вирішення існуючих проблем.

"Подякував польському уряду за тверду підтримку України у справі протидії реалізації російського енергетичного проекту "Північний потік-2". Запросив свого колегу відвідати Україну і продовжувати тісний міжурядовий діалог", - написав Гройсман у Facebook.

Також Гройсман повідомив, що привітав Моравецького з великодніми святами, які в Польщі будуть святкуватися вже найближчої неділі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.