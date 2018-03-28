Гройсман обговорив з Моравєцьким питання двосторонньої співпраці
Обговорювалися питання посилення співпраці в економічній сфері та пошук шляхів вирішення існуючих проблем.
"Подякував польському уряду за тверду підтримку України у справі протидії реалізації російського енергетичного проекту "Північний потік-2". Запросив свого колегу відвідати Україну і продовжувати тісний міжурядовий діалог", - написав Гройсман у Facebook.
Також Гройсман повідомив, що привітав Моравецького з великодніми святами, які в Польщі будуть святкуватися вже найближчої неділі.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки