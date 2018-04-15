Гройсман показав, якою буде нова українська школа, - ВІДЕО

За словами прем'єра, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою

У Міністерстві освіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору.

"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook, розмістивши відповідний відеоролик.

За словами Гройсмана, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою. "Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - резюмував прем’єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив нові стандарти навчання учнів початкових класів. Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.