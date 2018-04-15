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Гройсман показав, якою буде нова українська школа, - ВІДЕО
За словами прем'єра, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою
Фото: УНІАН
"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook, розмістивши відповідний відеоролик.
За словами Гройсмана, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою. "Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - резюмував прем’єр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив нові стандарти навчання учнів початкових класів. Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.
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15 04 2018 15:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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