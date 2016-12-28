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Гройсман повідомив про створення нової системи контролю за якістю харчових продуктів в Україні

Раніше в Держпродспоживслужбі заявляли, що в Україні 30-40% харчових продуктів є підробками
Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що в Україні має бути створено нову систему контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, оскільки нинішня своїх завдань не виконує.
Гройсман повідомив про створення нової системи контролю за якістю харчових продуктів в Україні Фото:112.ua

"Дуже важливо досягти якості і безпеки харчових продуктів. Якщо тільки задуматися, ми розуміємо, що ця система є в Україні недостатньою", - пояснив прем'єр

Створення нової системи, яка відповідатиме за якість і безпечність харчових продуктів, визначено одним зі стратегічних пріоритетів уряду. Про це в ході сьогоднішнього засідання уряду повідомив прем'єр Володимир Гройсман, передає Укрінформ.

Глава уряду підкреслив, що система безпеки та якості харчових продуктів в Україні є недосконалою.

"Це комплекс заходів, яким всі розвинені країни надають дуже велике значення. У нас, на превеликий жаль, сьогодні поки що ця система не розвинена", - сказав Гройсман.

Він також зазначив, що в Україні має бути створено нову систему контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, оскільки нинішня своїх завдань не виконує.

"Дуже важливо досягти якості і безпеки харчових продуктів. Якщо тільки задуматися, ми розуміємо, що ця система є в Україні недостатньою. Тому створення нової системи, яка відповідатиме за якість і безпечність харчових продуктів - це наш стратегічний пріоритет", - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, досягти безпеки харчових продуктів можна завдяки реалізації комплексу заходів, які застосовуються в розвинених країнах світу.

Раніше в Держпродспоживслужбі заявляли, що в Україні 30-40% харчових продуктів є підробками.

Додамо, що сьогодні уряд анонсував проведення земельної реформи до 2020 року. Зазначаючи, що агропромисловий комплекс, який теж повинен бути реформований.

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28 12 2016 15:49
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