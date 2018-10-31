Гройсман про велику приватизацію: "Бардак"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує спротив намаганням влади провести прозорі аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами, а також попереджає про можливий спротив проведенню великої приватизації.

"Ми розпочали аукціони на надра. Вже провели перші аукціони. Але я знаю, що як тільки ми підемо далі і швидше, нам будуть заважати, придумувати якісь рішення судів, якісь блокування і так далі", - сказав Гройсман на засіданні уряду у середу, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, уряд розпочав процес приватизації і тут також є певні перепони.

"Малу приватизацію ми запустили через систему ProZorro - тут відкрито і прозоро, все нормально. Але велику приватизацію - ми тільки до чогось підходимо, щоб щось зробити, знову нам створюють якісь штучні обмеження, якісь проблеми і так далі. Бардак, кожен день бардак" - обурився прем'єр.

Нагадаємо, ФДМУ переніс продаж майже всіх об'єктів великої приватизації, продаж майже всіх об'єктів великої приватизації в Україні відбудеться в 2019 році.