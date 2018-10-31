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Гройсман про велику приватизацію: "Бардак"

"Бардак, кожен день бардак"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує спротив намаганням влади провести прозорі аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами, а також попереджає про можливий спротив проведенню великої приватизації.
Гройсман про велику приватизацію: "Бардак" Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Ми розпочали аукціони на надра. Вже провели перші аукціони. Але я знаю, що як тільки ми підемо далі і швидше, нам будуть заважати, придумувати якісь рішення судів, якісь блокування і так далі", - сказав Гройсман на засіданні уряду у середу, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, уряд розпочав процес приватизації і тут також є певні перепони.

"Малу приватизацію ми запустили через систему ProZorro - тут відкрито і прозоро, все нормально. Але велику приватизацію - ми тільки до чогось підходимо, щоб щось зробити, знову нам створюють якісь штучні обмеження, якісь проблеми і так далі. Бардак, кожен день бардак" - обурився прем'єр.

Нагадаємо, ФДМУ переніс продаж майже всіх об'єктів великої приватизаціїпродаж майже всіх об'єктів великої приватизації в Україні відбудеться в 2019 році. 

Конкурс з приватизації держпакету акцій даного підприємства повинен відбутися в кінці листопада або початку грудня цього року.

Приватизація Центренерго є одним з ключових умов переговорів з МВФ, але процес затягується з 2015-го.

Нагадаємо, що в січні 2018 року Верховна Рада встановила нові правила приватизації державного майна. Залишається тільки мала приватизація і велика з вартістю активів понад 250 млн грн.

Президент України Петро Порошенко 2 березня підписав закон Про приватизацію державного та комунального майна.

У березні ФДМ затвердив список об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. До нього увійшли близько 600 об'єктів.

У травні уряд затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік у який увійшли 26 підприємств.

 

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31 10 2018 14:12
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