Гройсман про велику приватизацію: "Бардак"
"Ми розпочали аукціони на надра. Вже провели перші аукціони. Але я знаю, що як тільки ми підемо далі і швидше, нам будуть заважати, придумувати якісь рішення судів, якісь блокування і так далі", - сказав Гройсман на засіданні уряду у середу, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, уряд розпочав процес приватизації і тут також є певні перепони.
"Малу приватизацію ми запустили через систему ProZorro - тут відкрито і прозоро, все нормально. Але велику приватизацію - ми тільки до чогось підходимо, щоб щось зробити, знову нам створюють якісь штучні обмеження, якісь проблеми і так далі. Бардак, кожен день бардак" - обурився прем'єр.
Нагадаємо, ФДМУ переніс продаж майже всіх об'єктів великої приватизації, продаж майже всіх об'єктів великої приватизації в Україні відбудеться в 2019 році.
Конкурс з приватизації держпакету акцій даного підприємства повинен відбутися в кінці листопада або початку грудня цього року.
Приватизація Центренерго є одним з ключових умов переговорів з МВФ, але процес затягується з 2015-го.
Нагадаємо, що в січні 2018 року Верховна Рада встановила нові правила приватизації державного майна. Залишається тільки мала приватизація і велика з вартістю активів понад 250 млн грн.
Президент України Петро Порошенко 2 березня підписав закон Про приватизацію державного та комунального майна.
У березні ФДМ затвердив список об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. До нього увійшли близько 600 об'єктів.
У травні уряд затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік у який увійшли 26 підприємств.
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