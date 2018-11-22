Гройсман: Україна може стати газовою державою до 2025 року
"Українська газотранспортна система була побудована для транзиту російського газу до Європи. Потужність трубопровідної системи становить 146 млрд кубометрів газу на рік. В даний час використовується 90 млрд. Система цілком надійна", - сказав Гройсман в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit, інформує Урядовий портал.
"Ми сприймаємо "Північний потік-2" наступним чином: Росія хоче взяти Європу в заручники, ця ідея є ще однією гібридною зброєю проти Європи. Як тільки Росія задомінує на газовому ринку, вона зупинить постачання. Назвіть мені гарантію, яку Росія давала останнім часом і дотрималася її?" - зазначив прем’єр.
"Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела", - підкреслив Гройсман.
Також, міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україна має великий ресурсний потенціал і може стати європейським Техасом.
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