Гройсман застеріг "Нафтогаз" від взловживання монополізмом
"Монополії завжди намагаються використовувати своє становище, щоб необгрунтовано підвищувати ціни, підвищувати витрати. Я не допущу, щоб будь-яка монополія необгрунтовано хоча б якось наближалася до коректування цін на газ в нашій країні", - заявив на засіданні Кабінету міністрів Володимир Гройсман 20 вересня.
Гройсман закликав продовжити реформу "Нафтогазу" і провести анбандлінг НАК, розділивши транспортування і зберігання, видобуток і продаж газу, щоб демонополізувати "монополіста, який сьогодні може диктувати сьогодні будь-які правила на нафтогазовому ринку".
"Я гарантую, що на нафтогазовому ринку будуть прискорені реформи так, щоб "Нафтогаз" був сучасною якісною компанією, в якій впроваджені належні принципи корпоративного управління, а не єдиним монополістом в країні", - підкреслив голова уряду.
"Ми оновимо наглядову раду, зробимо це разом з нашими міжнародними партнерами публічно, щоб привернути до наглядової ради максимально якісні кадри для продовження цієї надважливої і системної реформи", - додав Гройсман.
Зазначимо, що з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.
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