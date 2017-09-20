Гройсман застеріг "Нафтогаз" від взловживання монополізмом

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що НАК "Нафтогаз України" повинна бути демонополізована, а до цього повинна утриматися від спроб впливу на ціни.

"Монополії завжди намагаються використовувати своє становище, щоб необгрунтовано підвищувати ціни, підвищувати витрати. Я не допущу, щоб будь-яка монополія необгрунтовано хоча б якось наближалася до коректування цін на газ в нашій країні", - заявив на засіданні Кабінету міністрів Володимир Гройсман 20 вересня.

Гройсман закликав продовжити реформу "Нафтогазу" і провести анбандлінг НАК, розділивши транспортування і зберігання, видобуток і продаж газу, щоб демонополізувати "монополіста, який сьогодні може диктувати сьогодні будь-які правила на нафтогазовому ринку".

"Я гарантую, що на нафтогазовому ринку будуть прискорені реформи так, щоб "Нафтогаз" був сучасною якісною компанією, в якій впроваджені належні принципи корпоративного управління, а не єдиним монополістом в країні", - підкреслив голова уряду.

"Ми оновимо наглядову раду, зробимо це разом з нашими міжнародними партнерами публічно, щоб привернути до наглядової ради максимально якісні кадри для продовження цієї надважливої ​​і системної реформи", - додав Гройсман.

Зазначимо, що з наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.