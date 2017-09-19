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Всі незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку

Причиною свого відходу вони вказали відсутність реформи управління
З наглядової ради "Нафтогазу" пішли останні незалежні члени, в тому числі і його голова Підлогу Уорвік.
Всі незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку Ілюстрація: ria.ru

Крім Уорвіка у відставку подав член наглядової ради Маркус Річардс. Причиною свого відходу вони назвали відсутність реформи корпоративного управління компанії. Свою позицію вони виклали у листі, адресованому Кабінету міністрів.

"Незважаючи на запевнення, надані членам наглядової ради представниками вищого політичного керівництва України, протягом останніх п'яти місяців не відбулося жодних суттєвих зрушень вперед. Жодна з дій, які перебувають під контролем уряду, не було виконано. Навпаки, рівень політичного втручання в роботу Нафтогазу продовжує рости і став, на жаль, очевидною нормою", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

У "Нафтогазі" анонсували на середу, 20 вересня, брифінг у зв'язку з відставкою представників наглядової ради.

Нагадаємо, 6 вересня член наглядової ради Нафтогазу України, незалежний директор Чарльз Проктор, пішов зі свого поста через зрив реформ.

У травні 2016 р. було сформовано наглядову раду НАК в особі британців Маркуса Річардса, Чарльза Проктора і Підлоги Уорвіка. Від Кабінету міністрів рада увійшла перший заступник голови МЕРТ Юлія Ковалів, від Адміністрації президента – екс-глава Міненерговугілля 
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19 09 2017 18:58
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