Гройсман заявив, що нарахування зарплат будуть моніторити

На його думку, у людей, які вважають, що підвищити вдвічі мінімальну заробітну плату було неправильним рішенням, "немає ні стида, ні совісті"

У Кабінеті міністрів будуть відслідковувати, як громадянам нараховують заробітну плату.

"Ініціатива про підвищення заробітної плати (з 1 січня – ред.) була абсолютно свідомою. І я доб’юся, що кожен працедавець буде належним чином оцінювати роботу найманого працівника. Нічого, якщо власник бізнесу трошки менше заробить грошей, а його працівники будуть отримувати значно більше", – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на початку засідання уряду 11 січня, інформує "Українська Правда".

За словами Гройсмана, він дав доручення профільному віце-прем’єр-міністру Павлу Розенку, і той "уже предметно цим питанням займається"

"Створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію: як людям нараховується заробітна плата, як вона сплачується", – заявив прем’єр.

"Найближчим часом ми створимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата або занижується або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і містах буде створено спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях", – сказав він.

"Щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретних цифрах, і я буду інформувати країну, що, де, як відбувається з виплатою зарплат", – зазначив Гройсман.

На його думку, у людей, які вважають, що підвищити вдвічі мінімальну заробітну плату було неправильним рішенням, "немає ні стида, ні совісті".

"Я вважаю, що це рішення було абсолютно правильним… Ми будемо публічно наводити дані, які будуть засвідчувати, як змінюється система оплати праці… Ми тут співпрацюємо з профспілками, з Федерацією роботодавців. Ми доведемо це рішення до повноцінної реалізації в усіх куточках нашої країни", – сказав прем’єр.

Згодом Розенко закликав повідомляти про порушення прав громадян стосовно оплати праці в урядовий контактний центр 1545.

"Уряд додатково виділив 40 мільярдів гривень для працівників бюджетної сфери щодо підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. Сьогодні у керівників підприємств немає підстав ні для скорочення персоналу, ні для переведення людей на неповний робочий день чи неповні ставки", – сказав чиновник.

Але Гройсман наголосив, що його цікавлять не лише бюджетні установи:

"У бюджетній сфері все зрозуміло: у нас достатньо грошей, щоб виплатити людям заробітну плату... Приватний сектор мене цікавить"

Він сподівається, що найманці працівники приватних компаній будуть повідомляти, "хто в конвертах виплачує зарплати" – і тим самим позбавляє працівника шансу на пенсію.