Гройсман збагатився на 4 млн грн від здачі нерухомості в оренду

"Я живу на ті ресурси, яких мені цілком вистачає, я сформував базу до 2006 року"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заробив в 2016 році 4 млн гривень від здавання нерухомості в оренду. За його словами, це його основне джерело доходів.

"Я з 1995 по 2005 рік - десять років - займався підприємництвом. І тоді, коли, можливо, хтось заробляв гроші і просто їх не використовував, я розвивав бізнес. У мене є багато нерухомості, яку я придбав наприкінці 90-х років - початку 2000-х, яка коштувала тоді дуже невеликі гроші. Але я перетворив цю нерухомість в комерційну нерухомість", - розповів Гройсман в інтерв'ю "Еспресо".

Потім він перейшов у владу і здав "тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості" в оренду.

"І на це я живу. Фактично я живу на ті ресурси, яких мені абсолютно вистачає, і базу для цих ресурсів я сформував до 2006 року. В цьому році, ось зараз - від здавання і керування моїм майном, а я підкреслюю, що це тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості - я задекларував понад чотири мільйони гривень", - заявив Гройсман.

Він заявив, що сумлінно платить податки і декларує своє майно. Гройсман вважає, що великі доходи - це плюс, оскільки він може бути вільним у своїй роботі і нікому не заглядати в руки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав більше 8 мільйонів гривень доходу від відчуження нерухомості, яке він продав компанії своєї дружини.