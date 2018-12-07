CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДекілька десятків молодиків у футболках праворадикальної організації "Національний корпус" увірвалися до будівлі Львівської міської ради та зірвали сесію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Група молодиків у футболках "Нацкорпусу" зірвала сесію міськради Львова
Вони скандували "Садового геть!" та "Зарплату!"
Фото: lviv.ua/news
Зазначається, що молодики влаштували штовханину у львівській Ратуші та пошкодили частину меблів у великій сесійній залі, повідомляє прес-служба міськради.
За даними міськради, молодики заявили, що прийшли підтримати працівників 3-ї комунальної стоматологічної поліклініки, які з ранку пікетували засідання міської ради, вимагаючи виплати заробітної платні та відставки очільника Львова Андрія Садового. Вони скандували "Садового геть!" та "Зарплату!".
Через невідомих молодиків секретар міськради Анатолій Забарило оголосив перерву в сесії.
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12 07 2018 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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