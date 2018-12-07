Група молодиків у футболках "Нацкорпусу" зірвала сесію міськради Львова Вони скандували "Садового геть!" та "Зарплату!"

Декілька десятків молодиків у футболках праворадикальної організації "Національний корпус" увірвалися до будівлі Львівської міської ради та зірвали сесію.

Фото: lviv.ua/news

Зазначається, що молодики влаштували штовханину у львівській Ратуші та пошкодили частину меблів у великій сесійній залі, повідомляє прес-служба міськради. За даними міськради, молодики заявили, що прийшли підтримати працівників 3-ї комунальної стоматологічної поліклініки, які з ранку пікетували засідання міської ради, вимагаючи виплати заробітної платні та відставки очільника Львова Андрія Садового. Вони скандували "Садового геть!" та "Зарплату!". Через невідомих молодиків секретар міськради Анатолій Забарило оголосив перерву в сесії.

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