Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, - Меркель Також Меркель назвала Азербайджан та Вірменію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, але Європі може знадобитися до 10 років, щоб виважити рішення про подальші відносини з цими країнами.

Фото: ap.org

Меркель попросили прокоментувати заяви глави МЗС Німеччини Гайко Мааса про необхідність покращення стосунків з Москвою, передає "Грузия Online". "Що стосується політики Німеччини стосовно Східної Європи, то це не нова ініціатива. Гайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому", - заявила політик. Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.

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