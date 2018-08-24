Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, - Меркель
Меркель попросили прокоментувати заяви глави МЗС Німеччини Гайко Мааса про необхідність покращення стосунків з Москвою, передає "Грузия Online".
"Що стосується політики Німеччини стосовно Східної Європи, то це не нова ініціатива. Гайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому", - заявила політик.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.
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