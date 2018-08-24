Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, - Меркель

Також Меркель назвала Азербайджан та Вірменію
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, але Європі може знадобитися до 10 років, щоб виважити рішення про подальші відносини з цими країнами.
Грузія разом з Україною мають європейську перспективу, - Меркель Фото: ap.org

Меркель попросили прокоментувати заяви глави МЗС Німеччини Гайко Мааса про необхідність покращення стосунків з Москвою, передає "Грузия Online".

"Що стосується політики Німеччини стосовно Східної Європи, то це не нова ініціатива. Гайко Маас лише підкреслив те, що дуже важливі добрі відносини з Росією – це сусід Євросоюзу, але, з іншого боку, нам потрібна чітка політика, як все повинно сформуватися стосовно Східної Європи. Грузія, Азербайджан, Вірменія, але Грузія точно разом з Україною є країною, що має найбільшу європейську перспективу. Протягом найближчих 10 років ми виділимо ті кроки, які необхідно зробити у майбутньому", - заявила політик.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.