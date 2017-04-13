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Грузинська авіакомпанія відновить польоти з Києва

Georgian Airways заявляла про наміри літати в аеропорт Київ (Жуляни)
Авіакомпанія Georgian Airways (Airzena) відновила польоти в аеропорт Бориспіль.
Грузинська авіакомпанія відновить польоти з Києва Фото:ukrinform.ua

Перший у цьому році рейс прилетів сьогодні в 11:50, пише ЦТС.

Відзначається, що пізніше представники авіаперевізника розкажуть про польотну програму між Україною та Грузією.

Нагадаємо, що з 12 квітня грузинська авіакомпанія Georgian Airways відкрила прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі.

Також Georgian Airways заявляла про наміри літати в аеропорт Київ (Жуляни).

Раніше авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

 
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13 04 2017 14:20
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