БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАвіакомпанія Georgian Airways (Airzena) відновила польоти в аеропорт Бориспіль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузинська авіакомпанія відновить польоти з Києва
Georgian Airways заявляла про наміри літати в аеропорт Київ (Жуляни)
Фото:ukrinform.ua
Перший у цьому році рейс прилетів сьогодні в 11:50, пише ЦТС.
Відзначається, що пізніше представники авіаперевізника розкажуть про польотну програму між Україною та Грузією.
Нагадаємо, що з 12 квітня грузинська авіакомпанія Georgian Airways відкрила прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі.
Також Georgian Airways заявляла про наміри літати в аеропорт Київ (Жуляни).
Раніше авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
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