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Ryanair запустить авіарейс зі Львова до Берліна на місяць раніше

Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів
Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
Ryanair запустить авіарейс зі Львова до Берліна на місяць раніше Фото: flugzeuge.de

Ryanair буде літати за маршрутом двічі на тиждень. Найдешевші квитки обійдуться в 579 грн (19,99 євро) - у вересні та жовтні. Бронювання відкриють з півночі 11 квітня, - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.

Раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що аеропорт поки не може задовольнити запити Ryanair.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

 

 

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07 04 2017 14:20
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