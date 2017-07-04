Ryanair запустить авіарейс зі Львова до Берліна на місяць раніше Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

Фото: flugzeuge.de

Ryanair буде літати за маршрутом двічі на тиждень. Найдешевші квитки обійдуться в 579 грн (19,99 євро) - у вересні та жовтні. Бронювання відкриють з півночі 11 квітня, - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії. Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів. Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України. Раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що аеропорт поки не може задовольнити запити Ryanair. Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

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