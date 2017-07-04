CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair запустить авіарейс зі Львова до Берліна на місяць раніше
Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів
Фото: flugzeuge.de
Ryanair буде літати за маршрутом двічі на тиждень. Найдешевші квитки обійдуться в 579 грн (19,99 євро) - у вересні та жовтні. Бронювання відкриють з півночі 11 квітня, - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.
Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.
Раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що аеропорт поки не може задовольнити запити Ryanair.
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
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07 04 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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