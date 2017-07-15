Грузини на кордоні з невизнаною Південною Осетією влаштували протест проти агресії Росії

Близько тисячі мешканців Тбілісі, а також місцевих протестувальників заявили, що вони протестують проти "повзучої окупації Грузії Росією"

В п'ятницю 14 липня в регіоні Шида Картлі в Грузії, безпосередньо біля адмінкордону з невизнаною Південною Осетією пройшла акція під назвою "Там, де стоїть справжній ворог".

Близько тисячі мешканців Тбілісі, а також місцевих протестувальників заявили, що вони протестують проти "повзучої окупації Грузії Росією і хочуть привернути увагу всього суспільства Грузії та міжнародної спільноти до подій в конфліктній зоні".

Зазначається, що 7 липня на околиці села Бершуеті з осетинського боку був встановлений банер, на якому було вказано, що там проходить державний кордон Південної Осетії. Про це повідомляє Jam News.

Це викликало негативну реакцію влади Грузії, а також критику з боку міжнародних організацій.

З ранку в п'ятницю в село Бершуеті прибули студенти і представники молодіжних організацій. Учасники акції протесту вишикувались уздовж адмінкордону з Південною Осетією з прапорами Грузії і ЄС в руках.

Протестувальники встановили новий баннер біля вже встановленого з осетинського боку. На новому банері написано, що "до державного кордону Грузії - 101 кілометр". До мітингувальників також долучився посол США в Грузії Ян Келлі. Він поспілкувався з учасниками акції і журналістами і заявив, що США підтримують територіальну цілісність Грузії і засуджують незаконні дії Росії. Південна Осетія - самопроголошена держава на південному Кавказі, визнана невеликою кількістю країн, яка де-юре є адміністративно-територіальна область в складі Грузії.

Нагадаємо, посол Грузії у справах НАТО Шота Ґвінерія переконаний, що найбільш небезпечний елемент російської дезінформації спрямований у закордонну політику Грузії.