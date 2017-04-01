Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,85 за долар
Національний банк України (НБУ) сьогодні, 4 січня, оголосив аукціон з викупу до 20 млн доларів, - повідомляє Finance.ua.
Згідно з повідомленням, курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 12:00 сьогоднішнього дня склав 26,65 грн/дол.
На 12:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,75-26,85 гривні;
Євро - 27,89-27,99 гривні;
Російський рубль - 0,4379-0,4401 гривні.
Відзначимо, середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.
Нагадаємо, що на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.
У свою чергу Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.
Відзначимо, що фізичні особи з початку року продали банком іноземної валюти на $ 1,1 млрд більше, ніж купили.
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