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Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,85 за долар

НБУ оголосив аукціон із викупу до 20 млн доларів
4 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:35 встановилися на рівні 26,75-26,85 гривні за долар.
Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,85 за долар Фото: from-ua.com

Національний банк України (НБУ) сьогодні, 4 січня, оголосив аукціон з викупу до 20 млн доларів, - повідомляє Finance.ua.

Згідно з повідомленням, курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 12:00 сьогоднішнього дня склав 26,65 грн/дол.

На 12:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,75-26,85 гривні;

Євро - 27,89-27,99 гривні;

Російський рубль - 0,4379-0,4401 гривні.

Відзначимо, середньозважений курс долара США на міжбанку вперше з березня подолав планку в 27 гривень.

Нагадаємо, що на міжбанківському валютному ринку України зберігається надлишковий попит на валюту.

У свою чергу Кабінет Міністрів стверджує, що заплановане з 1 січня підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції і курсу долара.

Відзначимо, що фізичні особи з початку року продали банком іноземної валюти на $ 1,1 млрд більше, ніж купили.

 
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04 01 2017 14:05
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