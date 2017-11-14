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Хакери вкрали $1 млн з банку Пінчука

У злочинне угруповання хакерів входили громадяни України, Росії, Вірменії та Азербайджану
Хакерська злочинне угруповання з допомогою поширення шкідливого програмного забезпечення перевело з Банку Кредит Дніпро $950,8 тис.
Хакери вкрали $1 млн з банку Пінчука Віктор Пінчук. Фото: wikipedia.org

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, опублікованому 6 листопада 2017 року, передає FinClub.

"У квітні 2016 року хакерська злочинне угруповання, до складу організаторів якої входять громадяни Росії і України, за допомогою поширення шкідливого програмного забезпечення в інформаційній системі Банку Кредит Дніпро створили несанкціонований платіжний документ на переказ $950,8 тис. на рахунок компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD у китайському банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI ", - йдеться у матеріалах суду.

Після цього члени злочинного угруповання при пособництві громадян України, Росії, Вірменії та Азербайджану зняли цю суму через банкомати в Китаї.

Хакери підозрюються у злочинах, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 361-1 (поширення шкідливих програм), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними документами), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ПО) Кримінального кодексу.

Банк Кредит Дніпро заснований у 1993 році. Єдиним акціонером банку є компанія Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед, яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.

Нагадаємо, російська хакерська група Fancy Bear, окрім атак на пошту Хілларі Клінтон, намагалася зламати скриньки українських політиків та російських опозиціонерів.

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14 11 2017 22:39
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