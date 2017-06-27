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Хакери запустили вірус через бухгалтерську програму, - Кіберполіція

Департамент кіберполіції стверджує, що вірусна атака на українські компанії сталася через програму M.E.Doc, яка використовується для електронного документообігу.
Хакери запустили вірус через бухгалтерську програму, - Кіберполіція Фото: mvs.gov.ua

Як стверджується в Facebook поліції 27 червня близько 10:30 ранку вийшло оновлення M.E.Doc. Після його завантаження на комп'ютерах відбувалося зараження за допомогою вразливості в протоколі Samba, яка також використовувалася під час атак вірусу WannaCry.

Варто зазначити, що на сайті M.E.Doc йдеться про вірусну атаку на сервери програми.

Там же відзначається, що в травні під час чергового оновлення M.E.Doc почав поширюватися вірус XData Ransomware. Тоді теж з'явилися висновки про зв'язок між шкідливим програмним забезпеченням і бухгалтерською програмою.

Але M.E.Doc наполягає, що перед випуском кожного оновлення передає в антивірусні компанії свої файли для аналізу.

Пояснення кіберполіції, втім, не пояснює глобальний характер заражень, тому що вірусна атака зафіксована не тільки в Україні.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Вірус-вимагач вражає комп'ютерні мережі, пропонуючи сплатити еквівалент $300 в Bitcoin.
 
Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

 

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