Хакери запустили вірус через бухгалтерську програму, - Кіберполіція

Департамент кіберполіції стверджує, що вірусна атака на українські компанії сталася через програму M.E.Doc, яка використовується для електронного документообігу.

Як стверджується в Facebook поліції 27 червня близько 10:30 ранку вийшло оновлення M.E.Doc. Після його завантаження на комп'ютерах відбувалося зараження за допомогою вразливості в протоколі Samba, яка також використовувалася під час атак вірусу WannaCry.

Варто зазначити, що на сайті M.E.Doc йдеться про вірусну атаку на сервери програми.

Там же відзначається, що в травні під час чергового оновлення M.E.Doc почав поширюватися вірус XData Ransomware. Тоді теж з'явилися висновки про зв'язок між шкідливим програмним забезпеченням і бухгалтерською програмою.

Але M.E.Doc наполягає, що перед випуском кожного оновлення передає в антивірусні компанії свої файли для аналізу.

Пояснення кіберполіції, втім, не пояснює глобальний характер заражень, тому що вірусна атака зафіксована не тільки в Україні.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.