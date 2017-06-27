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Кібератака в Україні здійснювалася з допомогою модифікованого вірусу, - СБУ

За попередньою оцінкою, зараження було сплановано заздалегідь і відбувалося в кілька етапів
Поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.
Кібератака в Україні здійснювалася з допомогою модифікованого вірусу, - СБУ Фото: MosDay.ru

Служба безпеки України попереджає про масштабну кібератаку, яка відбулася 27 червня цього року щодо об'єктів критичної інформаційної інфраструктури енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, об'єктів транспорту, ряду банківських установ, телекомунікаційних компаній. Постраждало також багато суб'єктів підприємницької діяльності приватного сектора.

"Поразки комп'ютерних мереж відбулися з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-здирника (так зване Ransomware). За попередньою оцінкою, зараження було сплановано заздалегідь і відбувалося в кілька етапів", - повідомляє прес-центр служби безпеки України.

Також у повідомленні зазначено, що зараз фахівці Служби спільно із Держспецзв'язку, Департаментом кіберполіції, представниками антивірусних лабораторій проводять роботи по вивченню зразків шкідливого програмного забезпечення і відпрацьовують шляхи його нейтралізації. Найближчим часом будуть опрацьовані та надані рекомендації щодо захисту від вищезгаданої кібератаки.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

 

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27 06 2017 17:57
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