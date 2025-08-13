NYT: російські хакери могли зламати систему судів США в пошуках секретних справ

Злам тривав кілька років і був спрямований на пошук справ із російським чи східноєвропейським слідом.

Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до засекречених документів у федеральній судовій системі США.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в американських спецслужбах.

За попередніми даними, за атакою може стояти підрозділ російської розвідки, хоча не виключено участь і з боку інших країн.

Хакери цілеспрямовано шукали прізвища, пов’язані з росією та Східною Європою, а також справи середнього рівня в Нью-Йорку та інших округах.

Злом системи, що керує доступом до документів федеральних судів, стався у вкрай чутливий момент, а саме на напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром путіним, запланованої на п’ятницю в Алясці. Лідери мають обговорити можливе припинення війни в Україні.

У минулому Трамп уже ставив під сумнів висновки власних спецслужб щодо російського втручання, зокрема, на саміті в Гельсінкі у 2018 році він підтримав позицію путіна щодо відсутності втручання у вибори 2016-го.

Нещодавно адміністрація судової системи США попередила Мін’юст, судових клерків і головних суддів про злам. Їм рекомендували негайно вилучити з бази найбільш чутливі документи. Атака, за даними слідства, торкнулася справ з іноземним компонентом щонайменше у восьми федеральних округах. Зокрема, у Східному окрузі Нью-Йорка головна суддя Марго Броді вже заборонила завантажувати засекречені матеріали в систему PACER.

Відтепер їх зберігатимуть на ізольованих носіях, поза межами публічного доступу. Наразі фахівці намагаються оцінити масштаб порушення та зміцнити безпеку комп’ютерної мережі, яка давно вважалась потенційною мішенню для іноземних атак. Минулого тижня адміністрація судів оголосила про додаткові заходи захисту систем електронного документообігу.