Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Харків хоче приймати фінал Суперкубка УЄФА

Остаточні заявки претенденти мають надати УЄФА до 15 лютого 2019 року.
Харків подав заявку на проведення фіналу Суперкубка УЄФА у 2021 році на стадіоні "Металіст".
Харків хоче приймати фінал Суперкубка УЄФА Фото: ffu.org.ua

Серед суперників Харкова у боротьбі за Суперкубок УЄФА значаться білоруський Мінськ, фінський Хельсінкі та Белфаст, що представляє Північну Ірландію, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Остаточні заявки претенденти мають надати УЄФА до 15 лютого 2019 року. 

Рішення, щодо господаря Суперкубка УЄФА 2021 року прийматиме виконкомом УЄФА у травні-червні 2019 року.

Зазначимо, що нині Харків є домашньою ареною донецького "Шахтаря" на матчі Ліги Чемпіонів. Під час Євро-2012 на стадіоні "Металіст" було зіграно 3 матчі групи B.

Він неодноразово ставав ареною для матчів національної збірної України.

Нагадаємо, що в травні 2018 року київський НСК "Олімпійський" приймав фінальний матч Ліги Чемпіонів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.