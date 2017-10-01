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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Хатія Деканоїдзе заявила, що українська влада використала її як ширму

За її словами, в Грузії було більше політичної волі побороти корупцію
Екс-кервник Національної поліції Хатія Деканоїдзе вважає, що керівництво країни намагалося використати та інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію.
Хатія Деканоїдзе заявила, що українська влада використала її як ширму Хатія Деканоїдзе. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Деконоідзе стверджує, що реформатори в українскому уряді займають нижчі посади, а потім використовуються як козли відпущення, якщо реформи не вдасться, - заявила Деконоїдзе в інтерв'ю KyivPost.

Деканоідзе сказала, що її сердить поділ в уряді на реформаторів і нереформаторів. На її думку, уряд має бути єдиною командою у боротьбі з корупцією.

"Цій країні бракує цілеспрямованої і міцної команди, що буде сильно віддана радикальній реформі. Є дуже багато зацікавлених сторін, і немає єдиної команди зацікавлені в ліквідації корупції", - сказала Хатія Деканоідзе.

Деканоідзе розповіла, що робота в Україні відрізняється від її досвіду в Грузії, де вона була ректором поліцейської Академії країни з 2007 по 2012 рік, і міністр освіти і науки у 2012 році, за президента Саакашвілі.

За її словами, в Грузії було більше політичної волі побороти корупцію.

"У нас була розкіш мати єдину команду", - сказала вона. "У нас був президент, який прийняв дуже жорсткі рішення".

Деканоідзе пояснила, що у зв'язку з протестами активістів призупинила призначення керівником Нацполіції Черкаської області Валерія Лютого. Однак після звільнення Деконоідзе Лютого затвердили на посаді.

Нагадаємо, 11 листопада глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе оголосила про свою відставку.

Зазначимо, що Хатія Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року.

В Україну вона приїхала разом з командою Міхеїла Саакашвілі з Грузії, який також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.

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