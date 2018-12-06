H&M відкриє перший магазин в Україні в серпні

Купити одяг бренда можна буде в Lavina Mall

Одна з найбільших в Європі мереж магазинів одягу H&M у серпні відкриє свій магазин у ТРЦ Lavina Mall у Києві.

Перший в Україні магазин мережі займе площу 2 900 кв. м і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME, повідомила прес-служба H&M.

H&M планувала відкрити першу торговельну точку в Україні ще в 2014 році. Вона повинна була з'явитися в центрі Києва. Планувалося також відкривати магазини в столичних торгово-розважальних центрах. Але через події в Україні ці плани відклали. Рік тому H&M знову повідомила про намір вийти на український ринок.

Hennes&Mauritz - це одна з найбільших в Європі роздрібних мереж з продажу одягу зі штаб-квартирою в Стокгольмі.

Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київському ТРЦ Lavina Mall.