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H&M відкриє перший магазин в Україні в серпні

Купити одяг бренда можна буде в Lavina Mall
Одна з найбільших в Європі мереж магазинів одягу H&M у серпні відкриє свій магазин у ТРЦ Lavina Mall у Києві.
H&M відкриє перший магазин в Україні в серпні Контроверсійний аксесуар від H&M. Фото: huffingtonpost.com

Перший в Україні магазин мережі займе площу 2 900 кв. м і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME, повідомила прес-служба H&M.

H&M планувала відкрити першу торговельну точку в Україні ще в 2014 році. Вона повинна була з'явитися в центрі Києва. Планувалося також відкривати магазини в столичних торгово-розважальних центрах. Але через події в Україні ці плани відклали. Рік тому H&M знову повідомила про намір вийти на український ринок.

Hennes&Mauritz - це одна з найбільших в Європі роздрібних мереж з продажу одягу зі штаб-квартирою в Стокгольмі.

Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київському ТРЦ Lavina Mall.

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12 06 2018 15:17
ТЕГИ: Київ, одяг, H&M, H & M
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