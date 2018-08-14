Холодницького вже два роки стереже держохорона, надана Порошенком, - ЗМІ

У 2016 році голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький отримав від президента Петра Порошенка державну охорону.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". За даними журналістів, сам керівник САП повідомив їм, що звернувся до генпрокурора та Адміністрації Президента з проханням про держохорону через спробу підпалу дверей його квартири у 2016 році. 19 листопада 2016 року Порошенко підписав розпорядження приставити до Холодницького людей з Управління державної охорони.

Чи розслідується цей підпал, Холодницькому невідомо.

"Мене не викликали жодного разу. Просто було питання. Щоб це питання глобально вирішити, щоби кожен раз не панікувати і не робити кроки, я звернувся з відповідним листом і в Адміністрацію Президента, і до генерального прокурора", - сказав він.

Голова Антикорупційної прокуратури уточнив, що звернувся за охороною у першій половині 2016 року. Тобто підпал і звернення мали статися орієнтовно через півроку після призначення його на посаду.

Його колега - директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - повідомив, що знав про звернення Холодницького в АП за охороною, однак про підпал квартири не чув.

Автори публікації зазначають, що посада, на яку за власним бажанням обирався Назар Холодницький, не передбачає автоматичне забезпечення охороною коштом держбюджету, а в разі реальної загрози життю антикорупційного прокурора охороняти його мала поліція. Це підтверджує юрист Bihus.Info Володимир Харечко.

"Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не входить до числа осіб, які можуть бути забезпечені охороною УДО на підставі розпорядження президента України", - пояснює він.