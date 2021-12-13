В Україні посилили охорону мостів та об'єктів критичної інфраструктури

Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів у визначених районах та локаціях

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ посилюють повітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС на випадок збройної агресії з боку Російської Федерації проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів у визначених районах та локаціях. У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами з питань застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони та оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи інженерних військ ЗС України наявними силами та засобами спроможні забезпечити поромно-мостові переправи в інтересах дій ЗСУ та інших складових сил оборони держави. Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів.

Крім того, в міністерстві відзначили, що досвід, набутий підрозділами Державної спеціальної служби транспорту під час бойових дій на сході України дозволяє успішно виконувати завдання з технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень на об’єктах транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних сил та інших військових формувань, створених відповідно до законів України. Особовий склад Служби готовий до охорони об’єктів національної транспортної системи України, виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонуванням національної транспортної системи.

У пресслужбі нагадали, що чергові підрозділи Повітряних сил ЗСУ цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців виду, сотні одиниць військової техніки Повітряних пил, що забезпечує винищувальне та зенітне ракетне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів України, повітряного простору.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Олексій Резніков заявив Financial Times, що стратегія не провокувати Росію не працює і не працюватиме.

Він також нагадав, що Росія вдерлася до Грузії у 2008, хоча Німеччина й Франція блокували вступ країни до НАТО. Тоді вони теж побоювалися, що можуть Росію якось спровокувати. Тепер Росія гучно вимагає від Заходу "гарантій", що там не візьмуть до НАТО Україну.

5 грудня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загальна чисельність російських військ біля кордону України може зрости до 175 тисяч.