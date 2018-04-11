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ХСС і "Вільні виборці" у Баварії схвалили коаліційну угоду

Голова ХСС Горст Зеегофер назвав коаліційну угоду "значним результатом"
Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) і партії "Вільні виборці", які домовилися разом формувати уряд Баварії, в неділю, 4 листопада, схвалили коаліційну угоду.
ХСС і "Вільні виборці" у Баварії схвалили коаліційну угоду Фото: dpa.com

Документ "За Баварію, що враховує інтереси громадян" обговорювали під час засідань обох партій, повідомляє DW. Першими його підтримали "Вільні виборці", за ними таке ж рішення ухвалив ХСС.

Голова ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер назвав узгоджений договір "значним результатом" і "дуже хорошим прикладом того, як формується уряд – за короткий час, з дотриманням дисципліни".

Підписання угоди заплановане на понеділок, 5 листопада. Наступного дня представник ХСС Маркус Зедер, як очікується, буде переобраний прем'єр-міністром Баварії.

Згідно з угодою, представники "Вільних виборців" очолять три міністерства, зокрема міністерство культури, економіки і довкілля. Вони отримають також дві посади держсекретарів. Натомість ХСС дістануться 10 міністерських портфелів і дві посади держсекретарів.

Уряд Баварії складається з прем'єр-міністра, 13 міністрів і чотирьох держсекретарів.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6% голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і Зеегофер оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".

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04 11 2018 23:26
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