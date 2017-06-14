Ілля Кваша став дев'ятикратним чемпіоном Європи зі стрибків у воду

Український стрибун у воду Ілля Кваша став дев'ятикратним чемпіоном Європи, завоювавши золото на домашній континентальній першості в Києві.

За підсумками шести спроб Кваша показав найкращий результат, опинившись недосяжним для суперників з 431.75 бала в активі, інформує Xsport.

Відзначимо, що ще один українець Олег Колодій зупиниться за крок від п'єдесталу, посівши 4-е місце з результатом 391.10. Срібло завоював німець Патрік Хаусдінг - 419.80 бала, а бронза у француза Матьє Россета - 412.95.



Фото: Xsport

Таким чином, Кваша підтвердив звання чемпіона Європи на метровому трампліні - на континентальній першості 2016 року в Лондоні українець також завоював золото.

Відзначимо, що також сьогодні, 14 червня, бронзу завоювала український дует в складі Валерії Люлько і Софії Лискун, який посів третє місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, що українські синхроністки виграли три золоті та дві срібні нагороди на другому етапі Світової серії в Іспанії.