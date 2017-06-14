Ілля Кваша став дев'ятикратним чемпіоном Європи зі стрибків у воду
За підсумками шести спроб Кваша показав найкращий результат, опинившись недосяжним для суперників з 431.75 бала в активі, інформує Xsport.
Відзначимо, що ще один українець Олег Колодій зупиниться за крок від п'єдесталу, посівши 4-е місце з результатом 391.10. Срібло завоював німець Патрік Хаусдінг - 419.80 бала, а бронза у француза Матьє Россета - 412.95.
Фото: Xsport
Таким чином, Кваша підтвердив звання чемпіона Європи на метровому трампліні - на континентальній першості 2016 року в Лондоні українець також завоював золото.
Відзначимо, що також сьогодні, 14 червня, бронзу завоювала український дует в складі Валерії Люлько і Софії Лискун, який посів третє місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Нагадаємо, що українські синхроністки виграли три золоті та дві срібні нагороди на другому етапі Світової серії в Іспанії.
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