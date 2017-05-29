Українські синхроністки завоювали три "золота" на змаганні Світової серії
Лідерка збірної Анна Волошина взяла срібло в виступах солісток, поступившись лише іспанці Оне Карбонелл. Також спортсменка разом з Єлизаветою Яхно посіла друге місце в змаганні дуетів. Про це йдеться на сайті змагань.
У командних виступах українки Марина і Владислава Алексєєва, Олександра Кашуба, Яна Нарежна, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Анна Волошина, Єлизавета Яхно, Валерія Апрельева і Аліна Шинкаренко взяли відразу три золотих медалі в технічній, в довільній програмі в комбінації та в хайлайті.
Також призові місця у змаганні здобули синхроністки з Японії та Іспанії.
Нагадаємо, збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).
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