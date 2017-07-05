Україна виграла все "золото" Світової серії з синхронного плавання Українки завоювали нагороди у всіх шести видах змагань

Збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).

Ганна Волошина Фото: sport.bigmir.net

Українки виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань, повідомляє Сhampion.com.ua. Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів. Згодом Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі. 5 травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів. 6 травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667). Ще одне "золото" українці виграли у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку – в довільній програмі серед команд. Нагадаємо, українка Анна Волошина завоювала золоту медаль на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить у Торонто.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію