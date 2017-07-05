Україна виграла все "золото" Світової серії з синхронного плавання
Українки виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань, повідомляє Сhampion.com.ua.
Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів.
Згодом Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі.
5 травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів.
6 травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667).
Ще одне "золото" українці виграли у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку – в довільній програмі серед команд.
Нагадаємо, українка Анна Волошина завоювала золоту медаль на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить у Торонто.
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