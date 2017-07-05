Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна виграла все "золото" Світової серії з синхронного плавання

Українки завоювали нагороди у всіх шести видах змагань
Збірна України з синхронного плавання завершила етап Світової серії, який з 5 по 7 травня проходив в Торонто (Канада).
Україна виграла все "золото" Світової серії з синхронного плавання Ганна Волошина Фото: sport.bigmir.net

Українки виграли шість золотих медалей у всіх шести видах змагань, повідомляє Сhampion.com.ua.

Так, Анна Волошина показала найкращий результат в технічній програмі в змаганнях солістів.

Згодом Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат (91.2005) в технічній програмі.

5 травня Волошина зайняла перше місце у вільній програмі, показавши результат у 92,3000 балів.

6 травня Анна Волошина і Єлизавета Яхно показала найкращий результат у довільній програмі (91.9667).

Ще одне "золото" українці виграли  у технічній програмі, а останню медаль найвищого гатунку – в довільній програмі серед команд. 

Нагадаємо, українка Анна Волошина завоювала золоту медаль на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить у Торонто.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2017 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.