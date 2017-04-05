Українка перемогла на етапі Світової серії з синхронного плавання
Волошина показала кращий результат у технічній програмі у змаганнях солістів, ставши єдиною спортсменкою, якій судді поставили оцінку вище 90 балів — 90.8138, - повідомляє XSport.
Волошина виступала останньою під композицію Ніни Матвієнко "Чарівна скрипка".
За результатами змагань, українка випередила канадську спортсменку Жаклін Симоно на 0.8447 бала.
Відзначимо, що плавчині перетиналися на Олімпійських іграх в Ріо в змаганнях дуетів. Тоді українська пара Волошина-Ананасова стала четвертою, а канадки Симоно-Томас показали сьомий результат.
Світова серія із синхронного плавання проходить в Торонто з 2 по 6 травня. Змагання були започатковані в 2017 році для того, щоб об'єднати кілька турнірів з синхронного плавання по всьому світу.
Нагадаємо, українська збірна взяла 27 нагород на етапі Кубку світу з підводного спорту у плаванні в ластах.
Раніше iPress.ua повідомляв, що українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.
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