Українка перемогла на етапі Світової серії з синхронного плавання

Українка Анна Волошина завоювала золоту медаль на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить у Торонто.

Волошина показала кращий результат у технічній програмі у змаганнях солістів, ставши єдиною спортсменкою, якій судді поставили оцінку вище 90 балів — 90.8138, - повідомляє XSport.

Волошина виступала останньою під композицію Ніни Матвієнко "Чарівна скрипка".

За результатами змагань, українка випередила канадську спортсменку Жаклін Симоно на 0.8447 бала.

Відзначимо, що плавчині перетиналися на Олімпійських іграх в Ріо в змаганнях дуетів. Тоді українська пара Волошина-Ананасова стала четвертою, а канадки Симоно-Томас показали сьомий результат.

Світова серія із синхронного плавання проходить в Торонто з 2 по 6 травня. Змагання були започатковані в 2017 році для того, щоб об'єднати кілька турнірів з синхронного плавання по всьому світу.

Нагадаємо, українська збірна взяла 27 нагород на етапі Кубку світу з підводного спорту у плаванні в ластах.

Раніше iPress.ua повідомляв, що українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.