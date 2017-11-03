Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українська синхроністка Волошина перемогла на турнірі в Парижі, – ВІДЕО

Синхроністка взяла "золото" на етапі Світової серії
Українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.
Українська синхроністка Волошина перемогла на турнірі в Парижі, – ВІДЕО Фото: ria.ru

Волошина отримала оцінку 91,1267, зумівши обійти японку Юкіко Інуї (90,4774) і канадку Жаклін Сімоно (90,4774), повідомляє "Дзеркало Тижня".

Збірна України також виступила в командних змаганнях і виборола "срібло" у технічній програмі з результатом 89,4177. Перше місце дісталося Японії (91,9006), а до трійки призерів увійшла збірна Китаю (86,7723).

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

Секрет Еліни Світоліної: як 22-річна українка підкорює тенісний олімп

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.