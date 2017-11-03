Українська синхроністка Волошина перемогла на турнірі в Парижі, – ВІДЕО Синхроністка взяла "золото" на етапі Світової серії

Українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.

Фото: ria.ru

Волошина отримала оцінку 91,1267, зумівши обійти японку Юкіко Інуї (90,4774) і канадку Жаклін Сімоно (90,4774), повідомляє "Дзеркало Тижня". Збірна України також виступила в командних змаганнях і виборола "срібло" у технічній програмі з результатом 89,4177. Перше місце дісталося Японії (91,9006), а до трійки призерів увійшла збірна Китаю (86,7723). Нагадаємо, українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

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