Українські спортсмени завоювали 27 нагород на етапі Кубка світу з підводного спорту

З них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових

Українська збірна взяла 27 нагород на етапі Кубку світу з підводного спорту у плаванні в ластах.

Змагання відбулися у польському Ольштин. З 16 країн змагалися 366 учасників.

За підсумками змагань українська команда отримала 27 нагород — з них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових, - повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Фото: dsmsu.gov.ua

Найуспішнішими стали виступи Єлизавети Вакаревої, яка виборола до медальної скарбнички збірної чотири золота, Катерини Дєлової, яка має три золотих медалі, Андрія Полтавця та Анастасії Антоняк, які двічі підіймалися на п'єдестал.

Раніше iPress.ua повідомляв, що українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.