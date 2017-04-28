CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська збірна взяла 27 нагород на етапі Кубку світу з підводного спорту у плаванні в ластах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські спортсмени завоювали 27 нагород на етапі Кубка світу з підводного спорту
З них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових
Фото: dsmsu.gov.ua
Змагання відбулися у польському Ольштин. З 16 країн змагалися 366 учасників.
За підсумками змагань українська команда отримала 27 нагород — з них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових, - повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Фото: dsmsu.gov.ua
Найуспішнішими стали виступи Єлизавети Вакаревої, яка виборола до медальної скарбнички збірної чотири золота, Катерини Дєлової, яка має три золотих медалі, Андрія Полтавця та Анастасії Антоняк, які двічі підіймалися на п'єдестал.
Раніше iPress.ua повідомляв, що українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.
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