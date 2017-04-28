Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські спортсмени завоювали 27 нагород на етапі Кубка світу з підводного спорту

З них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових
Українська збірна взяла 27 нагород на етапі Кубку світу з підводного спорту у плаванні в ластах.
Українські спортсмени завоювали 27 нагород на етапі Кубка світу з підводного спорту Фото: dsmsu.gov.ua

Змагання відбулися у польському Ольштин. З 16 країн змагалися 366 учасників.

За підсумками змагань українська команда отримала 27 нагород — з них 14 "золотих", п'ять срібних та вісім бронзових, - повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Фото: dsmsu.gov.ua

Найуспішнішими стали виступи Єлизавети Вакаревої, яка виборола до медальної скарбнички збірної чотири золота, Катерини Дєлової, яка має три золотих медалі, Андрія Полтавця та Анастасії Антоняк, які двічі підіймалися на п'єдестал.

Раніше iPress.ua повідомляв, що українка Ганна Волошина стала першою в соло на етапі Світової серії з синхронного плавання в Парижі.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2017 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.