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Ілон Маск показав випробування надшвидкісного тунелю Hyperloop, – ВІДЕО

Електрична платформа у ньому здатна розігнатися до 200 км на годину
Засновник компаній Tesla, SpaceX та Boring Company Ілон Маск продемонстрував випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop під Лос-Анджелесом.
Ілон Маск показав випробування надшвидкісного тунелю Hyperloop, – ВІДЕО Ілон Маск. Фото: Getty

Відео випробування Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Через зйомку на дуже великій швидкості в описі до відео додано попередження про те, що воно може викликати "симптоми морської хвороби та напад (у людей із епілепсією, – ред.)".

Електрична платформа здатна розігнатися до 200 км на годину та транспортуватиме автомобілі, власники яких зможуть буквально "літати" містом без пробок.

Нагадаємо, випробування із запуску в космос надважкої ракети Falcon Heavy Ілон Маск запланував на кінець літа 2017 року.

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13 05 2017 22:10
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