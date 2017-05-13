ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник компаній Tesla, SpaceX та Boring Company Ілон Маск продемонстрував випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop під Лос-Анджелесом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск показав випробування надшвидкісного тунелю Hyperloop, – ВІДЕО
Електрична платформа у ньому здатна розігнатися до 200 км на годину
Ілон Маск. Фото: Getty
Відео випробування Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Через зйомку на дуже великій швидкості в описі до відео додано попередження про те, що воно може викликати "симптоми морської хвороби та напад (у людей із епілепсією, – ред.)".
Електрична платформа здатна розігнатися до 200 км на годину та транспортуватиме автомобілі, власники яких зможуть буквально "літати" містом без пробок.
Нагадаємо, випробування із запуску в космос надважкої ракети Falcon Heavy Ілон Маск запланував на кінець літа 2017 року.
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13 05 2017 22:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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