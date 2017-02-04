Ілон Маск запланував на кінець літа випробування надважкої ракети Falcon Heavy
Відповідний прогноз зробив голова космічної корпорації SpaceX Ілон Маск.
За його словами, під час випробувального польоту планується пробне приземлення верхнього ступеня ракети-носія, а також її повторне використання.
"Шанси на успіх низькі, але, можливо, вона того варте", - написав Маск у своєму Twitter.
Ракета Falcon Heavy важкого класу ракет-носіїв потрібна для запуску в космос важких вантажів. Планується, що Falcon Heavy зможе доставити на земну орбіту до 54,4 тонн.
Як відомо, 30 березня, очолювана Маском корпорація SpaceX здійснила перший в історії запуск ракети з використаним верхнім ступенем.
Її запускали в космос в квітні 2016 року, після чого ступінь здійснила посадку на плавучу платформу. За рахунок повторних запусків верхнього ступеня ракети корпорація SpaceX планує здешевити космічні польоти і вартість доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію і земну орбіту.
Нагадаємо, що компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.
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