Ілон Маск запланував на кінець літа випробування надважкої ракети Falcon Heavy

Ракета Falcon Heavy важкого класу ракет-носіїв потрібна для запуску в космос важких вантажів

Випробування із запуску в космос надважкої ракети Falcon Heavy почнуться в кінці літа 2017 року.

Відповідний прогноз зробив голова космічної корпорації SpaceX Ілон Маск.

За його словами, під час випробувального польоту планується пробне приземлення верхнього ступеня ракети-носія, а також її повторне використання.

"Шанси на успіх низькі, але, можливо, вона того варте", - написав Маск у своєму Twitter.

Ракета Falcon Heavy важкого класу ракет-носіїв потрібна для запуску в космос важких вантажів. Планується, що Falcon Heavy зможе доставити на земну орбіту до 54,4 тонн.

Як відомо, 30 березня, очолювана Маском корпорація SpaceX здійснила перший в історії запуск ракети з використаним верхнім ступенем.

Її запускали в космос в квітні 2016 року, після чого ступінь здійснила посадку на плавучу платформу. За рахунок повторних запусків верхнього ступеня ракети корпорація SpaceX планує здешевити космічні польоти і вартість доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію і земну орбіту.

Нагадаємо, що компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.