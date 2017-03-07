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Індекс інвестиційної привабливості України покинув негативну площину

Головними проблемами залишаються боротьба з корупцією, судова реформа та земельна реформа
Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину.
Індекс інвестиційної привабливості України покинув негативну площину Фото: ltava.poltava.ua

Цього разу показник помітно зріс і становив 3,15 балів за 5-бальною шкалою. Минулого року індекс становив: 2,88 та 2,85 бали – у червні та грудні відповідно. Останній раз позначка індексу перетинала рубіж у 3 бали лише наприкінці 2011 року, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на департамент комунікацій Європейської Бізнес Асоціації.


Фото: eba.com.ua

Європейська Бізнес Асоціація провела опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних та українських компаній. Результати опитування показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але послабилися.

Серед позитивних змін респонденти виокремлюють відкритість державних даних, поступову дерегуляцію, помітний розвиток електронних сервісів, спрощення процедури отримання дозвільних документів на будівництво, мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю, запровадження інституту приватних виконавців, прийняття закону про squeeze-out тощо.

Серед топ-пріоритетних проблем, які потребують особливої уваги з боку влади, бізнес назвав три незмінні позиції: боротьба з корупцією, судова реформа та земельна реформа.

Деякі учасники серед негативних факторів відзначили повільний темп реформ, зависокі ставки кредитування бізнесу, конфлікт на Сході, бюрократію, контрабанду та тіньову економіку.

Відзначимо, що Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Ініціатором її створення була Європейська Комісія.

Основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.

Нагадаємо, що в економіку України іноземні інвестори вклали у 2016 році $4,406 млрд прямих інвестицій (ПІІ), що на 17,1% перевищує показник 2015 року.

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