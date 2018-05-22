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Індійська поліція відкрила вогонь по демонстрантах за чисте повітря: 12 людей загинули

Внаслідок зіткнень також постраждали 20 поліцейських
Поліція в місті Тутікорін у штаті Тамілнад на півдні Індії відкрила вогонь по демонстрантах, які вимагали закриття фабрики із виробництва міді, що, на їхню думку, забруднює повітря. Загинули 12 людей.
Індійська поліція відкрила вогонь по демонстрантах за чисте повітря: 12 людей загинули Фото: afp.com

"У нас є підтвердження того, що 12 осіб загинули під час поліцейського обстрілу. Ми побоюємося, що кількість жертв може зрости", – повідомив один із офіцерів поліції у місті Ченааі, яке є адміністративним центром штату, інформує DW з посиланням на AFP.

Демонстранти кілька годин поспіль закликали до закриття фабрики, що належить британській гірничо-видобувній компанії Vedanta Resources. Протестувальники вдерлися до місцевої адміністрації та підпалили її, після того, як їм було відмовлено у дозволі на проведення мітингу на фабриці. Інший поліцейський повідомив, що під час заворушень, що тривали чотири години, було спалено понад 110 автомобілів.

Правоохоронці намагались зупинити демонстрантів за допомогою кийків та сльозогінного газу, але їм це не вдалося. Після цього було відкрито вогонь. Внаслідок зіткнень також постраждали 20 поліцейських.

Дії поліції викликали обурення у громадськості. Лідер опозиційної партії "Індійський національний конгрес" Рахул Ганді назвав це "державним тероризмом".

Адміністрація штату Тамілнад уже пообіцяла, що проведе розслідування дій поліцейських та виплатить сім'ям жертв по одному мільйону рупій (14,7 тис. доларів) компенсацій.

Протести проти заводу тривали кілька місяців. Вони активізувалися після того, як компанія Vedanta Resources, яка належить індійському мільярдеру, але управляється з Лондона, вирішила розширити виробництво.

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22 05 2018 23:27
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