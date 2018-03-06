Інформація про замінування виборчих дільниць на Одещині не підтвердилася

Інформація про замінування виборчих дільниць в Одеській області не підтвердилася.

"Станом на 13:30 виборчі дільниці у Ширяївському та Великомихайлівському районах перевірені. В результаті обстеження вибухотехніками та кінологами вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено. Зараз роботу усіх чотирьох дільниць поновлено. Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку. Порушень немає", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції області у Facebook.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", в селище Цебрикове Великомихайлівського району, де сьогодні проходять повторні вибори глави і ради об'єднаної територіальної громади, введені підрозділи Національної гвардії. Так, у селище заїхали чотири КрАЗа НГУ.

Повідомлення про замінування надійшло на спецлінію "102" о 8:02. На чотирьох виборчих дільницях у Великомихайлівському та Ширяївському районах працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Нагадаємо, що вчора в Одеській області 13 поліцейських постраждали після того, як спробували евакуювати виборчу дільницю через повідомлення про замінування.