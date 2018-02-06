На Одещині при спробі евакуювати виборчу дільницю постраждали 13 поліцейських
О 13:01 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в с. Цебрикове, в приміщенні якого розташована виборча дільниця, інформує Нацполіція Одеської області.
"Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. В результаті присутні почали чинити опір і розпилили в бік співробітників поліції газ", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в результаті фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців. У відділення поліції доставили двох правопорушників.
За фактом загрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження з ст.345 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею "хуліганство".
Нагадаємо, що внаслідок сутичок між представниками "Національного корпусу" і правоохоронцями біля будинку співвласника телеканалу "Інтер" Сергія Льовочкіна постраждали поліцейські і журналіст.
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