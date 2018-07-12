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ІНП не ініціюватиме надання звання Героя Сенцову та затриманим морякам

В'ятрович вважає, що це звання дискредитоване
Інститут національної пам'яті не має наміру ініціювати процедуру надання звання Героя України українському режисеру Олегу Сенцову, а також затриманим Росією військовим морякам, оскільки це звання дискредитоване.
ІНП не ініціюватиме надання звання Героя Сенцову та затриманим морякам Фото: reuters.com

Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, інформує УНН.

"Ні, не будемо", - зазначив В'ятрович, відповідаючи на запитання, чи буде Інститут нацпам'яті ініціювати надання звання Героя України ув’язненому в РФ українському режисеру Олегу Сенцову й військовополоненим українським морякам.

На його думку, звання Героя України – це не та нагорода, яка має стати "символом якоїсь вищої національної поваги до тих людей, які живуть заради України".

"Воно (звання Героя України – ред.) значною мірою скомпрометовано великою кількістю випадкових нагороджень тих людей, які відверто налаштовані проти української держави. Варто було б говорити про якусь іншу державну нагороду, яка могла б претендувати на статус найвищої державної нагороди. Тим більше, звання Героя України є калькою з радянського звання Героя Радянського Союзу", - додав директор Інституту нацпам'яті.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.

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07 12 2018 21:26
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