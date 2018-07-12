ІНП не ініціюватиме надання звання Героя Сенцову та затриманим морякам

Інститут національної пам'яті не має наміру ініціювати процедуру надання звання Героя України українському режисеру Олегу Сенцову, а також затриманим Росією військовим морякам, оскільки це звання дискредитоване.

Таку думку висловив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, інформує УНН.

"Ні, не будемо", - зазначив В'ятрович, відповідаючи на запитання, чи буде Інститут нацпам'яті ініціювати надання звання Героя України ув’язненому в РФ українському режисеру Олегу Сенцову й військовополоненим українським морякам.

На його думку, звання Героя України – це не та нагорода, яка має стати "символом якоїсь вищої національної поваги до тих людей, які живуть заради України".

"Воно (звання Героя України – ред.) значною мірою скомпрометовано великою кількістю випадкових нагороджень тих людей, які відверто налаштовані проти української держави. Варто було б говорити про якусь іншу державну нагороду, яка могла б претендувати на статус найвищої державної нагороди. Тим більше, звання Героя України є калькою з радянського звання Героя Радянського Союзу", - додав директор Інституту нацпам'яті.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.