Instagram запускає функцію опису фотографій для слабозорих людей
На даний момент від проблем із зором страждає понад 285 мільйонів людей по всьому світу, наголошується в блозі соціальній мережі.
Ілюстрація: instagram-press.com
Нова функція буде використовувати технологію комп'ютерного зору для розпізнавання предметів і людей, які зображені на фото. Вона буде працювати на смартфонах тих, у кого підключена функція голосового опису. Слабозорі люди зможуть прослухати опис фотографії.
Крім того, Instagram також підключив функцію, за допомогою якої користувачі зможуть самостійно додати описи фотографій для слабозорих користувачів. Обидві функції доступні в останньому оновленні програми.
Також, соціальна мережа Instagram заявила, що почне боротися з додатками для штучного нарощування аудиторії, щоб зберегти "справжність" досвіду своїх користувачів. Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "несправжніх" лайків, коментарів та підписок.
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