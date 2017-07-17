Інвестори стартапу перерахували $7,5 мільйонів не на ту адресу

Сингапурський криптовалютний стартап CoinDash оголосив про злам, сайт нібито атакували під час збору коштів від інвесторів

В ході ICO (первинного розміщення токенів) невідомі замінили адресу, на яку зараховуються гроші, інформує Meduza.

Інвестори встигли перерахувати на змінену адресу більше $7,5 мільйонів.

ICO повинне було тривати впродовж 28 днів або до залучення $12 мільйонів. Після повідомлення про злам розміщення було призупинене. CoinDash закликав інвесторів терміново припинити переказ грошей.

Не виключено, що зламу могло і не бути, а адреса була змінена в результаті шахрайства з боку власників CoinDash.

CoinDash - майданчик для інвесторів в проекти, створені на криптовалюті. У рамках ICO інвестори могли придбати токени на розвиток проектів, що грунтуються на ефіріумі, - другій за капіталізацією криптовалюті, вартість якої з початку 2017 року виросла в 48 разів.

Нагадаємо, що український інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики Grammarly залучив $110 мільйонів іноземних інвестицій.