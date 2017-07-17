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Інвестори стартапу перерахували $7,5 мільйонів не на ту адресу

Невідомі замінили адресу, на яку зараховуються гроші
Сингапурський криптовалютний стартап CoinDash оголосив про злам, сайт нібито атакували під час збору коштів від інвесторів
Інвестори стартапу перерахували $7,5 мільйонів не на ту адресу Фото: facebook.com/permalink

В ході ICO (первинного розміщення токенів) невідомі замінили адресу, на яку зараховуються гроші, інформує Meduza.

Інвестори встигли перерахувати на змінену адресу більше $7,5 мільйонів.

ICO повинне було тривати впродовж 28 днів або до залучення $12 мільйонів. Після повідомлення про злам розміщення було призупинене. CoinDash закликав інвесторів терміново припинити переказ грошей.

Не виключено, що зламу могло і не бути, а адреса була змінена в результаті шахрайства з боку власників CoinDash.

CoinDash - майданчик для інвесторів в проекти, створені на криптовалюті. У рамках ICO інвестори могли придбати токени на розвиток проектів, що грунтуються на ефіріумі, - другій за капіталізацією криптовалюті, вартість якої з початку 2017 року виросла в 48 разів.

Нагадаємо, що український інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики Grammarly залучив $110 мільйонів іноземних інвестицій.

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17 07 2017 21:35
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