Інвестори стартапу перерахували $7,5 мільйонів не на ту адресу
В ході ICO (первинного розміщення токенів) невідомі замінили адресу, на яку зараховуються гроші, інформує Meduza.
Інвестори встигли перерахувати на змінену адресу більше $7,5 мільйонів.
ICO повинне було тривати впродовж 28 днів або до залучення $12 мільйонів. Після повідомлення про злам розміщення було призупинене. CoinDash закликав інвесторів терміново припинити переказ грошей.
Не виключено, що зламу могло і не бути, а адреса була змінена в результаті шахрайства з боку власників CoinDash.
CoinDash - майданчик для інвесторів в проекти, створені на криптовалюті. У рамках ICO інвестори могли придбати токени на розвиток проектів, що грунтуються на ефіріумі, - другій за капіталізацією криптовалюті, вартість якої з початку 2017 року виросла в 48 разів.
Нагадаємо, що український інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики Grammarly залучив $110 мільйонів іноземних інвестицій.
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