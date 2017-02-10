Іран розмістив танки на кордоні з Іракським Курдистаном

Іран і Ірак організували військові навчання у відповідь на референдум про незалежність курдського регіону

Іран розгорнув на кордоні з Іракським Курдистаном десять танків.

Цей крок, імовірно, пов'язаний із спільними ірансько-іракськими військовими навчаннями, організованими у відповідь на референдум про незалежність курдського регіону, повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника уряду автономного іракського регіону Курдистан.

"Танки видно з курдської сторони", - заявив співрозмовник агентства.

Минулими вихідними іранське телебачення повідомляло, що Іран і Ірак "узгодили заходи щодо встановлення прикордонної безпеки і залучення іракських сил, які будуть розміщені на прикордонних постах".

Нагадаємо, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

Наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.