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Іран розмістив танки на кордоні з Іракським Курдистаном

Іран і Ірак організували військові навчання у відповідь на референдум про незалежність курдського регіону
Іран розгорнув на кордоні з Іракським Курдистаном десять танків.
Іран розмістив танки на кордоні з Іракським Курдистаном Фото: ap.org

Цей крок, імовірно, пов'язаний із спільними ірансько-іракськими військовими навчаннями, організованими у відповідь на референдум про незалежність курдського регіону, повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника уряду автономного іракського регіону Курдистан.

"Танки видно з курдської сторони", - заявив співрозмовник агентства.

Минулими вихідними іранське телебачення повідомляло, що Іран і Ірак "узгодили заходи щодо встановлення прикордонної безпеки і залучення іракських сил, які будуть розміщені на прикордонних постах".

Нагадаємо, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

Наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

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02 10 2017 16:17
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