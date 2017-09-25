Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Іраку почався невизнаний Багдадом референдум про незалежність Курдистану

Проти референдуму курдів виступили також в ООН
У понеділок, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.
В Іраку почався невизнаний Багдадом референдум про незалежність Курдистану Фото: EPA/UPG

При цьому остаточні результати плебісциту, організованого курдським регіональним урядом, повинні бути оголошені протягом 72 годин після його закінчення, -  повідомляє Reuters, виборчі дільниці розпочали роботу з восьмої ранку за місцевим часом, а триватиме голосування до 18:00.

У той же час референдум в Курдистані, результати якого, втім, не є зобов'язуючими, викликав серйозне занепокоєння в регіоні і світі.

Так, проти нього виступають як офіційний Багдаді, так і іракські сусіди Іран і Туреччина, що спровокувало посилення напруги в багатому нафтою регіоні

Крім того, ініціативами курдів, які грають одну з вирішальних ролей у військовій опереції проти Ісламської держави, незадоволені також США і ООН.

Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.

Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2017 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.