В Іраку почався невизнаний Багдадом референдум про незалежність Курдистану

Проти референдуму курдів виступили також в ООН

У понеділок, 25 вересня, в іракському Курдистані стартував референдум про незалежність регіону.

При цьому остаточні результати плебісциту, організованого курдським регіональним урядом, повинні бути оголошені протягом 72 годин після його закінчення, - повідомляє Reuters, виборчі дільниці розпочали роботу з восьмої ранку за місцевим часом, а триватиме голосування до 18:00.

У той же час референдум в Курдистані, результати якого, втім, не є зобов'язуючими, викликав серйозне занепокоєння в регіоні і світі.

Так, проти нього виступають як офіційний Багдаді, так і іракські сусіди Іран і Туреччина, що спровокувало посилення напруги в багатому нафтою регіоні

Крім того, ініціативами курдів, які грають одну з вирішальних ролей у військовій опереції проти Ісламської держави, незадоволені також США і ООН.