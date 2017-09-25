В Іраку почався невизнаний Багдадом референдум про незалежність Курдистану
При цьому остаточні результати плебісциту, організованого курдським регіональним урядом, повинні бути оголошені протягом 72 годин після його закінчення, - повідомляє Reuters, виборчі дільниці розпочали роботу з восьмої ранку за місцевим часом, а триватиме голосування до 18:00.
У той же час референдум в Курдистані, результати якого, втім, не є зобов'язуючими, викликав серйозне занепокоєння в регіоні і світі.
Так, проти нього виступають як офіційний Багдаді, так і іракські сусіди Іран і Туреччина, що спровокувало посилення напруги в багатому нафтою регіоні
Крім того, ініціативами курдів, які грають одну з вирішальних ролей у військовій опереції проти Ісламської держави, незадоволені також США і ООН.
Нагадаємо, наприкінці липня адміністрація сирійського Курдистану оголосила про проведення виборів різного рівня в органи місцевого самоврядування у регіоні.
Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.
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