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Іран заборонив викладати англійську в початковій школі

Така ініціатива має протидіяти "пропаганді західної культури в країні серед дітей і молоді"
Влада Ірану заборонила викладати англійську мову в початковій школі.
Іран заборонив викладати англійську в початковій школі Фото: reuters.com

Таке рішення прийняли у зв'язку із заявою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про те, що раннє вивчення англійської відкрило шлях для "культурного вторгнення" Заходу, повідомляє Reuters.

Глава державного комітету з вищої освіти Мехді Навід-Ахдам заявив, що викладання англійської мови як у державних, так і в приватних початкових школах "виступає проти законів і норм".

Зазвичай викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років. Проте деякі початкові школи також вносять у свою програму вивчення іноземних мов.

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У своєму зверненні до вчителів аятола Хаменеї заявив, що нинішня ініціатива протидіє не вивченню іноземних мов, а "пропаганді західної культури в країні серед дітей і молоді".

Офіційно заборона на вивчення англійської мови не пов'язана з нещодавніми масовими протестами в Ірані, проте раніше аятола Хаменеї заявив, що діями протестувальників керують з-за кордону.

 

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07 01 2018 23:58
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