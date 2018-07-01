Іран заборонив викладати англійську в початковій школі
Таке рішення прийняли у зв'язку із заявою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї про те, що раннє вивчення англійської відкрило шлях для "культурного вторгнення" Заходу, повідомляє Reuters.
Глава державного комітету з вищої освіти Мехді Навід-Ахдам заявив, що викладання англійської мови як у державних, так і в приватних початкових школах "виступає проти законів і норм".
Зазвичай викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років. Проте деякі початкові школи також вносять у свою програму вивчення іноземних мов.
Читайте також: Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?
У своєму зверненні до вчителів аятола Хаменеї заявив, що нинішня ініціатива протидіє не вивченню іноземних мов, а "пропаганді західної культури в країні серед дітей і молоді".
Офіційно заборона на вивчення англійської мови не пов'язана з нещодавніми масовими протестами в Ірані, проте раніше аятола Хаменеї заявив, що діями протестувальників керують з-за кордону.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа