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Ісламісти розстріляли 17 осіб у ресторані в столиці Буркіна-Фасо

Поліцейські вбили трьох нападників
Терористи відкрили вогонь у турецькому ресторані в столиці африканської країни Буркіна-Фасо - Уагадугу.
Ісламісти розстріляли 17 осіб у ресторані в столиці Буркіна-Фасо Фото: Reuters

Міністр зв'язку Ремі Данджіноу повідомив журналістам, що в результаті атаки загинуло принаймні 17 людей та ще 8 осіб поранено. Загиблі були різних національностей, сказав він. Серед загиблих був принаймні один французький громадянин.

Сили безпеки прибули на місце з бронетехнікою після повідомлення про стрілянину біля висококласного ресторану в Уагадугу - Aziz Istanbul., - повідомляє Time.

Фото: Reuters

Буркіна-Фасо, країна, яка не має виходу до моря в Західній Африці, є однією з найбідніших країн у світі. Вона ділить північний кордон з Малі, яка давно бореться з ісламськими екстремістами.

Фото: Reuters

Reuters повідомляє, що сили безпеки Буркіна-Фасо вбили 3 джихадистів, які взяли в заручники людей у ресторані. 

Проте, за останніми данними, в будівлі ресторану все ще залишаються люди у пастці.

Нагадаємо, минулого року в результаті терористичної атаки в Буркіна-Фасо загинула українська сім'я з чотирьох осіб.

 
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14 08 2017 08:57
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