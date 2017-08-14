Ісламісти розстріляли 17 осіб у ресторані в столиці Буркіна-Фасо

Терористи відкрили вогонь у турецькому ресторані в столиці африканської країни Буркіна-Фасо - Уагадугу.

Міністр зв'язку Ремі Данджіноу повідомив журналістам, що в результаті атаки загинуло принаймні 17 людей та ще 8 осіб поранено. Загиблі були різних національностей, сказав він. Серед загиблих був принаймні один французький громадянин.

Сили безпеки прибули на місце з бронетехнікою після повідомлення про стрілянину біля висококласного ресторану в Уагадугу - Aziz Istanbul., - повідомляє Time.

Фото: Reuters

Буркіна-Фасо, країна, яка не має виходу до моря в Західній Африці, є однією з найбідніших країн у світі. Вона ділить північний кордон з Малі, яка давно бореться з ісламськими екстремістами.

Фото: Reuters

Reuters повідомляє, що сили безпеки Буркіна-Фасо вбили 3 джихадистів, які взяли в заручники людей у ресторані.

Проте, за останніми данними, в будівлі ресторану все ще залишаються люди у пастці.