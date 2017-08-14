Ісламісти розстріляли 17 осіб у ресторані в столиці Буркіна-Фасо
Міністр зв'язку Ремі Данджіноу повідомив журналістам, що в результаті атаки загинуло принаймні 17 людей та ще 8 осіб поранено. Загиблі були різних національностей, сказав він. Серед загиблих був принаймні один французький громадянин.
Сили безпеки прибули на місце з бронетехнікою після повідомлення про стрілянину біля висококласного ресторану в Уагадугу - Aziz Istanbul., - повідомляє Time.
Фото: Reuters
Буркіна-Фасо, країна, яка не має виходу до моря в Західній Африці, є однією з найбідніших країн у світі. Вона ділить північний кордон з Малі, яка давно бореться з ісламськими екстремістами.
Фото: Reuters
Reuters повідомляє, що сили безпеки Буркіна-Фасо вбили 3 джихадистів, які взяли в заручники людей у ресторані.
Проте, за останніми данними, в будівлі ресторану все ще залишаються люди у пастці.
Нагадаємо, минулого року в результаті терористичної атаки в Буркіна-Фасо загинула українська сім'я з чотирьох осіб.
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